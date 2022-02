Twee agressieve OCMW-cliënten mogen niet meer binnen en extra bewaker aan ’t Scheep in Hasselt

“Naast de extra veiligheidsmaatregelen die we meteen hebben genomen, bekijken we hoe we structureel de spreekruimtes beter kunnen beveiligen”, zegt Steven Vandeput. “Één van de meteen genomen veiligheidsmaatregelen is de inzet van extra bewaking. Sinds enkele dagen loopt er een bijkomende bewakingsagent om een oogje in het zeil te houden op het Balieplein. Dat blijft alvast zo de komende 3 maanden.”

Agressiegevallen

De maatregelen komen er nadat zich in de afgelopen dagen twee keer een probleem voordeed tijdens een individueel gesprek met een OCMW-medewerker. De problemen startten met verbale agressie en monden uit in het gooien met meubilair en dossiers die in het lokaal aanwezig waren. “Beide agressiegevallen speelden zich af in de consultatieruimtes van de sociale dienst, op de gelijkvloerse verdieping van ’t Scheep”, zegt burgemeester Vandeput. “Om dit in de toekomst te voorkomen bekijken we welke structurele aanpassingen we kunnen doen. Tegelijk zou het zonde zijn als we onze dienstverlening, die vandaag erg laagdrempelig en in nauw sociaal contact met onze cliënten verloopt, terug afstandelijker moeten maken omwille van het wangedrag van enkelingen. Het is net dit sociaal contact dat van cruciaal belang is om mensen met een hulpvraag te ondersteunen.”

Plaatsverbod

“Naast de toenemende verbale agressie, stellen we spijtig genoeg vast dat sommige mensen ook fysiek agressief tekeergaan tegen onze medewerkers. Dat is onaanvaardbaar en daar treden we streng tegen op”, zegt burgemeester Steven Vandeput. “Beide OCMW-cliënten die voor problemen zorgden, kregen daarom een plaatsverbod van 1 maand. Als zij zich binnen deze termijn in de buurt van ‘t Scheep begeven, worden ze meteen opgepakt door de politie. Mochten beide mensen in die periode op OCMW-hulp willen beroep doen, kan dat enkel telefonisch of na overleg, met iemand van de sociale dienst en op het politiebureau.”

De betrokken OCMW-medewerkers en hun collega’s die aangedaan zijn door de voorvallen, krijgen intussen de nodige ondersteuning.

Dirk JACOBS/Zahra BOUFKER