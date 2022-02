In de Zuster Eduardlaan in Genk is een jongen woensdagmorgen gewond geraakt bij een ongeval. De fietser werd rond 8.30 uur aangereden door een auto.

Een 49-jarige fietser uit Genk is woensdag rond 11.30 uur gewond geraakt bij een aanrijding. Dit ongeval gebeurde in de Berglaan in Genk. maw