Politie Beringen/Ham/Tessenderlo waarschuwt voor inbraken in bestelwagens

Sinds begin dit jaar is al in acht bestelwagens ingebroken in de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo. Uit de bedrijfswagens halen de dieven dure gereedschappen. De politie adviseert om de werkbusjes minder zichtbaar te parkeren en er alle waardevolle materialen uit te halen.

De dievenbende rijdt ’s nachts rond door de straten. Bestelwagens met de duidelijke vermelding van een firmanaam worden opengebroken. Daarin hopen de dieven nuttig gereedschap te vinden. Ze forceren de achterdeuren of de zijdeur. In de laadruimte vinden ze meestal wat ze zoeken: elektrische werktuigen en andere waardevolle gereedschappen.

De daders waren de voorbije weken actief in Beringen en in Ham. De politie is bezig met een onderzoek en de nachtploegen zijn extra waakzaam. Aan de bestuurders van firmawagens wordt gevraagd om de bestelwagens indien mogelijk in een garage te zetten of achter het huis waardoor ze aan het zicht van de straat zijn onttrokken. maw