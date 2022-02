Vanaf 18 februari versoepeling test- en quarantaineregels voor reizigers

Vanaf 18 februari worden de test- en quarantaineregels voor wie België binnenkomt, zowel residenten als niet-residenten, versoepeld. Reizigers die in een bezit zijn van een coronapas zullen zich niet meer moeten laten testen of in quarantaine gaan. Dat is volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke woensdag beslist op de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid. Dat heeft de CD&V-minister in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Lorin Parys (N-VA) en Freya Saeys (Open Vld).