Suzanne Schulting in tranen na brons: “Ik was zó sterk, maar die Chinese beukte me uit de baan”

LEES OOK.Hanne Desmet na finale 1500m shorttrack: “Ik sta hier met gemengde gevoelens”

“Als ik niet uit de baan was gebeukt, had ik het buitenom kunnen redden”, zei een snikkende Schulting. “Ik was zó sterk. Ik haalde een Chinese terug. Die wilde ik geen goud laten winnen. Ik zat prima op positie drie, was rustig. Ik had zoveel vertrouwen. Ik voelde me zó sterk vandaag...”