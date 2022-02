Gezicht van Mariabeeld in Zutendaal kleurt weer wit

Het gezicht van het Mariabeeld op de Hesselsberg is weer wit gespoten. Als het weer beter is wordt de rest aangepakt. — © Chris Nelis

Het gezicht van het Mariabeeld op de Hesselsberg in Zutendaal is opnieuw wit gespoten nadat iemand op de zes meter hoge constructie was geklauterd om het vuurrood te verven.

Wie verantwoordelijk is voor het rood gezicht van Maria is nog niet duidelijk. Vast staat wel dat de inwoners van het vrome Zutendaal geschrokken waren door de blasfemische actie. “We hebben meteen onze diensten gevraagd om het beeld weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen”, zegt burgemeester Ann Schrijvers. “Omdat de weersomstandigheden het niet toelaten, is enkel het gezicht weer wit gemaakt. Later, als het weer wat mee zit, komt het volledige beeld aan de beurt.” Het gezicht mag dan wel weer maagdelijk wit zijn het staat als gevolg van fogging in groot contrast met de rest van het beeld. (Cn)