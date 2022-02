Doe je schoenen thuis best uit of niet? En mag je ook je bezoek in pantoffels steken? Een opiniestuk in de Wall Street Journal doet de discussie in de VS ontvlammen. De ene groep is bang voor bacteriën, hondenpoep en andere viezigheid, de andere om betrapt te worden met twee verschillende sokken. Maar wat zegt de wetenschap? “Je zal sneller ziek worden van je aanrecht dan van je vloer.”