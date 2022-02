De olympische dag in vijf momenten: Hanne Desmet vierde, Suzanne Schulting de shorttrackkoningin, de Usain Bolt van het langlaufen doet het weer

Hanne Desmet sloot een meer dan prima olympisch toernooi af met een vierde plek op de 1.500m. De koningin van het shorttrack is Desmets trainingsmaatje Suzanne Schulting, met vier olympische plakken. Op de slalom zette Armand Marchant wel het beste skiresultaat sinds 1964 neer maar toch bleven hij en Sam Maes onder de verwachtingen. De Usain Bolt van het langlaufen bevestigde wel. Herbeleef deze woensdag in vijf momenten.

1. Geweldige Olympische Spelen voor Hanne Desmet

Een vijfde plaats op de 500m, een bronzen plak op de 1.000m, een vierde plek op de afsluitende 1.500m: Hanne Desmet heeft een bijzonder geslaagd olympisch toernooi achter de rug. Vrij en vrank, vaak in het zog van grootheid Suzanne Schulting, stoomde ze door naar de halve finales en de finale. “In de kwartfinale en de halve finale ging het echt wel goed. In de finale heb ik niet de juiste tactische keuze gemaakt. Ik wilde vroeger naar voren maar er was weinig ruimte, het ging heel hard en het viel niet stil. Als het nu nog iets verder was, had ik er misschien wel bij kunnen zitten (lachje).” Ze mag behoorlijk fier zijn: net voor haar, op het podium van de afsluitende 1.500m, staan drie olympische kampioenen, die tijdens deze Spelen minstens één keer goud pakten.

© BELGA

2. Vier medailles voor Suzanne Schulting

Het was best een bijzonder tafereel: drie dames van dezelfde trainingsgroep in een olympische shorttrackfinale: Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer én Hanne Desmet trainen dag in dag uit met elkaar. Schulting baalde een beetje met het brons op de 1.500m maar heeft wel een grandioos toernooi achter de rug: goud op de 1.000m, goud met de estafetteploeg, zilver op de 500m en nu brons. Als de Chinese haar niet uit haar tent had gelokt met een vroege aanval, zat er wellicht meer in. Dan was het nog de vraag of ze iets had kunnen doen tegen de Zuid-Koreaanse raket Minjeong Choi, al werd Schulting uit evenwicht gebracht toen ze haar ultieme versnelling wilde inzetten. Nu kwam ze net een voetje tekort tegenover de Italiaanse Arianna Fontana, die zilver pakte. Met vier olympische medailles is Schulting sowieso de olympische koningin van het shorttrack.

Suzanne Schulting (r.). — © AFP

3. Wel beste Belgische skiresultaat sinds 1964, toch onder verwachtingen

Eerst het goede nieuws: de 22ste plaats van Armand Marchant is het beste Belgische resultaat op de Olympische Winterspelen sinds de zeventiende stek van mevrouw de markiezin Patricia du Roy de Blicquy in Insbrück 1964 . Minder: twee van de drie Belgische skiërs konden intrinsiek beter. Marchant was voor een toptien naar Peking afgezakt, maar een enkelblessure hield hem weg van de Super-G en de reuzenslalom. De Waalse topskiër zette dan maar alles op de slalom, zijn beste nummer. Helaas. Helemaal hersteld was Marchant niet. “Ik ben niet in de beste omstandigheden naar hier gekomen. De voorbije weken waren heel moeilijk, met op mentaal vlak veel hoogtes en laagtes. We hebben er alles aan gedaan om vandaag te starten, maar ik heb niet kunnen tonen wat ik kan.”

Dries Van den Broecke haalde ook de tweede run na een 27ste plaats in de eerste run. Hij miste het zesde poortje maar haalde wel zijn doel: bij de beste dertig ter wereld eindigen.

Sam Maes ging, net zoals op zijn favoriete reuzenslalom, ook in de slalom in de fout, hij haalde zelfs niet de finish van de eerste run. “Ik bega opnieuw een domme fout. Dit mag eigenlijk niet gebeuren. Vier jaar geleden zou ik zeggen dat ik nog in een leerproces zit, maar nu heb ik al op de wereldbekers laten zien dat ik me kan meten met de wereldtop. Fysiek is alles oké, ik was gewoon niet geconcentreerd genoeg. Daar moeten we aan werken. Ik wil me verontschuldigen bij mijn team dat ik niet het beoogde heb kunnen realiseren.”

Armand Marchant. — © ISOPIX

4. Ai, ai, ai, geen medaille voor ijshockeygrootmacht Amerika

Vier jaar geleden was Tsjechië de boeman, in Peking is het buurland Slovakije maar het resultaat blijft hetzelfde: de Verenigde Staten, een van dé ijshockeygrootmachten, pakken opnieuw geen medaille. Net zoals vier jaar geleden scheelde het weinig en moesten shoot-outs beslissen over kwalificatie voor de halve finales. Na de reguliere speeltijd en een verlenging zonder treffers waren shoot-outs nodig. Eerder had aanvoerder Marek Hrivik de Slowaken met een doelpunt 44 seconden gered voor uitschakeling.

Zelfs al kon Amerika geen beroep doen op hun sterren van de NHL – die moesten thuisblijven omdat ze wegens corona te veel speeldagen niet hebben kunnen afwerken en die inhalen tijdens de Spelen – dan nog is het een blamage. In de groepsfase had Team USA alle wedstrijden gewonnen, inclusief die tegen negenvoudig olympisch kampioen Canada.

Geen medaille voor Team USA. Alweer niet. — © ISOPIX

5. De Usain Bolt van het langlaufen: sprintfenomeen Johannes Klaebo

Hij doet het opnieuw: Johannes Klaebo maakt zijn naam als sprintfenomeen van het langlaufen waar. In de teamsprint schonk hij Noorwegen op de valreep goud. Finland behaalde zilver op 2.5 seconde, Rusland brons op 4.29 seconde.

Het is niet enkel Klaebo’s vierde medaille in Peking (goud op de individuele sprint, goud op de teamspringt, zilver op de 4x10km en brons op de 15 km klassieke stijl). Hij is de eerste die zijn olympische sprinttitels individueel en met de ploeg kan verlengen.