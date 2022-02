Trage automobilist blijkt onder invloed van drugs en moet naar gevangenis

Houthalen-Helchteren

Een patrouille van de politie Carma spotte dinsdag om 22 uur een verdachte wagen op de E314 in Houthalen. De auto reed zeer traag over de linkse rijstrook van de autosnelweg waarna de agenten tot een controle overgingen. De bestuurder (45) uit Turnhout bleek onder invloed van drugs. Hij legde een positieve speekseltest af en was in het bezit van cannabis en een geldsom. Verder onderzoek bracht voorts aan het licht dat de veertiger geseind stond voor verhoor, een bevel tot gevangenneming en de betekening van een rijverbod. Na zijn ondervraging bracht de politie hem over naar de gevangenis. De politie Carma voert nu het verdere onderzoek. ppn