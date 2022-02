Geen scholen meer gesloten wegens corona, volgens Ben Weyts

Er zijn geen scholen meer gesloten omwille van corona, terwijl dat er eind januari nog ruim 100 waren. Dat is woensdag vernomen bij het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De aangepaste quarantaineregels in het onderwijs missen hun effect op het aantal gesloten scholen dus niet.

Eind januari werden de quarantaineregels in het onderwijs versoepeld. Enkel leerlingen die besmet zijn of coronasymptomen vertonen, moeten nog thuis blijven. Een klas hoeft ook niet langer volledig in quarantaine na vier besmettingen. Dat heeft geleid tot een gevoelige daling van het aantal gesloten klassen en scholen.

Vorige week waren er nog 2 op de 4.000 scholen die de deuren dicht moesten doen, vandaag heeft het kabinet-Weyts geen meldingen van gesloten scholen.