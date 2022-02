Tout petit maakt dansshow voor kindjes over vliegen: “Open mondjes en geschater”

Een sprong. Een salto. Een val. En enkel de staalblauwe lucht die de zwever van de grond scheidt. De foto’s die tout petit liet maken voor Niet vallen spreken tot de verbeelding. “Eerst trokken we met onze trampoline naar een circusschool, maar de kinderen van het Leuvense buurthuis ’t Lampeke bleken nog indrukwekkender te springen. ‘Mag ik een salto doen?’, vroeg er eentje. Uiteraard!”, lacht Lies Cuyvers, de ene helft van het dansgezelschap dat producties maakt voor de jongste toeschouwers. “We wilden al lang een voorstelling in de lucht maken. Omdat vliegen ons allen fascineert. En thematisch past het bij de periode waarin we leven: iedereen probeert zich recht te houden.”

Het resultaat is dus Niet vallen. Daarover mag je zeggen dat tout petit groots gaat: drie dansers draaien in en om een grote installatie, terwijl videobeelden van vallende mensen hen omringen. “Die projecteren we op hele grote luchtkussens”, zegt de Zonhovense Ciska Vanhoyland. Intussen klauteren de drie jonge dansers in de installatie, in de hoop te kunnen zweven. Of laten ze zich pardoes op de grond vallen.

Ciska Vanhoyland en Lies Cuyvers van dansgezelschap tout petit. — © Raymond Lemmens

In de vorige producties waren het Vanhoyland en Cuyvers zelf die dansten, nu laten ze het dus over aan drie talentvolle dansers. Schrik om op hun smikkel te draaien? (lacht) “Ik vind vallen net leuk! En als danser zit het in je opleiding”, aldus Cuyvers. “Maar het is moeilijker om met een kritisch oog naar jezelf te kijken. Deze keer kunnen we puur op de choreografie letten, en dus makkelijker knopen doorhakken. We sturen de dansers ook bij: ze zijn vrij jong, dan wil je nog vaak ‘goed’ dansen. Ze moeten geen dansers zijn, maar mensen.”

Zelf zweven

Dat is de kracht van tout petit: door zich in de denkwereld van hun piepjong publiek te verplaatsen, krijgen ze alle kinderhandjes op mekaar. En laat het onderwerp nu eens echt bij hun leefwereld te horen. “Kleuters zijn het inderdaad erg gewoon om te vallen. Tegelijk moeten wij als volwassenen beseffen dat die confrontatie met de grond iets heftig blijft. Ook nu deden we try-outs in klasjes, en de kinderen bleven ontzettend gefascineerd”, zegt Cuyvers. “Door het klimmen zelf. Maar je zag ze ook denken: ‘Als die danser maar niet valt!’ En als een van hen toch met zijn hoofd recht in de stapel kussens valt, schateren ze het uit.”

© Kurt Van der Elst

Niet vallen is tout petits zesde productie. Wordt het makkelijker om in het hoofdje van hun publiek te kruipen? “Door dansvoorstellingen voor hen te maken, leer je kinderen veel beter kennen. Tegelijk blijven we nieuwe dingen zoeken. Daarom die try-outs: dan merk je plots dat wat je dacht dat een hit zou zijn, geen lach ontlokt. Of zie je dat ze nog niet alle nuances mee hebben.” Maar dat cliché van de onoplettende kleine mag dus definitief de hoek in. “Dat klopt absoluut niet. Niet vallen duurt 50 minuten, en ze blijven even lang gefascineerd. Ik verbaas me steeds over de concentratievermogen van kinderen.”

Zoiets verdient een beloning. Naar goede gewoonte bij tout petit mogen de toeschouwertjes achteraf zelf de voorstelling ervaren. “Aan de installatie hangen buizen waaraan de kinderen kunnen hangen”, zegt Vanhoyland. “Zo kunnen ze zelf voelen hoe het echt is om te zweven.”

Niet vallen (+4), Tout Petit, op 26 en 27/2 cc Hasselt, op 14 en 15/3 C-mine Genk, op 20/3 De Bogaard Sint-Truiden, op 22/3 cc Maasmechelen en op 27/3 Muze Heusden-Zolder. Info: www.toutpetit.be

