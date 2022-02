Hanne Desmet na finale 1500m shorttrack: “Ik sta hier met gemengde gevoelens”

Hanne Desmet sloot haar olympisch toernooi af op een vierde plaats in de finale van de 1500 meter, net buiten de medailles. En dat zorgde voor een zweem van ontgoocheling bij onze voorlopig enige medaillewinnares.

Maarten Delvaux in Peking

“Ik sta hier met gemengde gevoelens”, meldde de Antwerpse vanuit de mixed zone. “Ik had op meer gehoopt in de finale maar het niveau lag ongelooflijk hoog. Drie olympische kampioenen op goud, zilver en brons. Vierde worden is dan zeker niet slecht.”

Desmet verduidelijkte haar wedstrijdaanpak. “Ik had gekozen om lang te wachten maar op twee ronden van het einde was er geen ruimte meer om in te halen. En dan kwam het allemaal wat te laat. Op dit niveau wordt er ook niet stilgevallen. Normaal gezien zie je zo´n tijden niet bij de vrouwen.”