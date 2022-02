Lil Kleine vrijgelaten in afwachting van onderzoek

Zondagavond werd Jorik Scholten, zoals de artiest echt heet, gearresteerd op verdenking van mishandeling. Hij zou zijn vriendin Jaimie Vaes mishandeld hebben door haar hoofd tussen een autodeur te klemmen. Hij bracht drie nachten door op het politiebureau en werd woensdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Het Openbaar Ministerie heeft woensdagmiddag de rechtbank verzocht hem langer vast te houden, maar de rechter-commissaris besloot anders. Het is nog onbekend of hier voorwaarden aan zitten. Ook is het nog afwachten of het OM besluit of de artiest wordt vervolgd.