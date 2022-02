Dessel Sport vraagt officieel geen licentie voor 1B aan: “In seizoen 2023-2024 willen we de stap zetten”

Dessel Sport, de huidige leider in eerste Nationale, vraagt geen licentie aan voor 1B volgend seizoen. Dat liet de club zelf weten via de website. De Kempenaren gaan wel voluit voor de titel. “Maar we willen een jaar de tijd kopen om te zien of de noodzakelijke investeringen aan het stadion kunnen gedaan worden om volgend jaar de stap te zetten naar 1B”, klinkt het.

Groen-wit staat momenteel eerste in eerste Nationale, de derde afdeling van het Belgische profvoetbal waarin ook Patro Eisden en THES Sport actief zijn. Dessel is zo volop in de race voor promotie naar 1B, maar die overstap zal er niet in zitten. Dat deelde de Kempense club dinsdagavond mee op haar website.

“Na zorgzame financiële berekeningen en diepgaande besprekingen met het hoofd van de licentiecommissie heeft Dessel Sport besloten om dit jaar geen licentie voor 1B aan te vragen. Zo ‘koopt’ de vereniging een jaar de tijd om te zien of de noodzakelijke investeringen aan het stadion kunnen gedaan worden om volgend jaar de stap te zetten en om intern de structuur te bekijken om ook organisatorisch klaar te zijn om de ‘administratieve’ overstap te wagen.”

2023-2024

Volgens de club was de tijd om te voldoen aan de licentievoorwaarden beperkt. Daardoor kon het de licentie “niet met het volle vertrouwen indienen”. Onder meer de voorwaarden van het stadion waren nog een te groot struikelblok. “Bij promotie moet de stadionverlichting aangepast worden naar 800 lux en moeten we over 1.200 zitplaatsen beschikken. Om de stadionverlichting aan te passen krijgen we de tijd tot 30 juni, wat op zich geen enkel probleem meebrengt. De verplichte 1.200 zitplaatsen daarentegen moesten reeds tegen 15 februari in orde zijn.”

Ondanks het afzien van promotie gaat Dessel wel voluit voor de titel en kijkt het naar de toekomst. “Dessel Sport zal de volgende maanden gebruiken om alles in het werk te stellen om naar volgend seizoen toe de nodige stappen te zetten om de licentieaanvraag 1B voor het seizoen 2023-2024 mogelijk te maken.”