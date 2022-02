Bodemonderzoek oud gemeentestort

OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, gaat een oude gemeentelijke stortplaats in de Diepestraat, het Sint-Ool-stort genoemd, saneren. Het gebied is nu eigendom van Natuurpunt.

“Eerst is er een vooronderzoek en worden er onderzoeksleuven getrokken. Om vast te stellen over welke vervuiling het gaat en om de omvang vast te stellen. Later volgt het feitelijke bodemonderzoek”, zegt Luc Swerts van Natuurpunt Opglabbeek. De Diepestraat is om die reden van 21 februari tot en met 11 maart volledig afgesloten voor alle verkeer. De fietsers worden omgeleid via de Molenweg. RDr