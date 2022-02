Wetenschappers Spectrumcollege doen experimenten voor wetenschappelijk project

De zesdejaars wetenschappen-wiskunde van het Spectrumcollege werken aan een individueel wetenschappelijk project. Daar horen ook experimenten bij. Dit doen ze in het kader van de ontwikkeling van wetenschappelijke onderzoekscompetenties. Zo beginnen ze goed voorbereid aan hun opleiding aan hogeschool of universiteit.

De leerlingen doorlopen doorheen het schooljaar alle stappen van een wetenschappelijk onderzoek. Dat begint met een zelf geformuleerde onderzoeksvraag en eindigt met een wetenschappelijk verslag. Aan het einde van het parcours stellen ze hun onderzoek voor aan een jury van verschillende leerkrachten. Zo komt alles wat ze de voorbije jaren geleerd hebben mooi samen in één groot project. Bij zo’n onderzoek horen ook wetenschappelijke experimenten. Woensdagnamiddag konden zesdejaars die dat wilden experimenten uitvoeren in het labo van de school om zo tot resultaten te komen die ze dan kunnen verwerken in hun conclusies. Een greep uit de onderzoeken van dit jaar: het effect van cola op een verroeste schroef, de verschillen tussen een fysische slinger en een mathematische slinger, het chemisch onderscheid tussen Aspirine en Dafalgan aan de hand van een FeCl3-oplossing en onderzoek van de bodemsamenstelling van de eigen tuin.