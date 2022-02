Ferm kinderopvang bereidt de stap naar kleuterschool voor

Marieke getuigt : “Je krijgt een baby in de opvang, die baby wordt peuter. Je leert hen eten, rollen, kruipen, stappen, praten… en op een bepaald moment wordt de peuter een kleuter en is hij/zij klaar om de volgende stap te zetten. Starten in de kleuterklas is ook een beetje afscheid nemen van het 'tutje', voor sommige kinderen een heel moeilijk moment. Het 'tutje' is iets speciaals voor de meeste kindjes: een houvast, troost, iets vertrouwd. Maar toch hebben weinig kindjes overdag in de opvang een tutje en geven ze het spontaan 's morgens af. Een teken dat het goed is, dat ze in een vertrouwde omgeving vertoeven."In Heusden-Zolder staat er een echte Tutjesboom. Je kleuter kan hier zijn/haar tutje afgeven. Als geschenk krijg je het boekje 'Milan en de Tutjesboom'. Dit is een ideaal voorleesboekje dat ook in de opvang regelmatig voorgelezen wordt om met de kinderen te werken rond de volgende stap in hun leven. De kindjes vinden het een leuk boekje en gaan volledig mee in het verhaal.