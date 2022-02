Lucky loser Jil Teichmann schakelt na Elise Mertens ook Elina Svitolina uit in Dubai

Nadat ze dinsdag Elise Mertens (WTA-22) in de eerste ronde met 6-2 en 6-4 uitschakelde, ging de 24-jarige Zwitserse woensdag gewoon op haar elan door en versloeg ze de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-15), voormalig nummer drie van de wereld en in 2017 en 2018 toernooiwinnares in Dubai, in 1 uur en 42 minuten met 7-6 (7/0) en 6-2.

Teichmann versloeg Kirsten Flipkens (WTA-324) in de tweede ronde van de kwalificaties (6-0, 6-2), maar verloor daarna zelf van de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA-45) met 6-3 en 6-4. Na het forfait van de Estlandse Anett Kontaveit (WTA-6) kreeg ze toch nog een plaats op de hoofdtabel.

Om een plaats in de halve finales komt ze tegenover de Spaanse titelverdedigster Garbine Muguruza (WTA-7) of de Russische Veronika Kudermetova (WTA-31) te staan.