Op schattenjacht met Tom Holland: videogame ‘Uncharted’ nu ook te zien als blockbuster

‘Uncharted’ van PlayStation is een van de populairste videogames ooit. Bijna 15 jaar nadat de eerste game op de markt kwam, is er de 120 miljoen dollar dure filmversie.

De moeilijkheid zit hem in het vinden van een goed te verhaal. Ruben Fleischer (Zombieland) koos voor een buddy movie die heel uiteenlopende genres aanboort. Held van dienst is de jonge Nathan Drake (Tom Holland) die door professionele fortuinjager Sully (Mark Wahlberg) op sleeptouw wordt genomen om het goud van ontdekkingsreiziger Magellaan op te sporen. De game zelf refereert naar schattenjachtfilms zoals de Indiana Jones-reeks en National Treasure-films. Maar de middensequens, waarin Nathan tracht te ontsnappen uit een vliegtuig, lijkt wel geschreven voor een Pierce Brosnan-Bondfilm. Meteen de leukste passage uit de film. De pièce de résistance is echter de finale met een achtervolging van 16de eeuwse schepen hangende aan helikopters. Je moet dan denken aan Jack Sparrow en andere zeerovers uit Pirates of the Caribbean die een Star Wars-ruimtegevecht aangaan tussen eilanden van de Stille Zuidzee. Ridiculer kan het niet. Maar veel pretenties heeft Uncharted als film niet. Dit is vrijblijvende actiefun. Wie echter emoties zoekt, moet elders wezen. (cc)