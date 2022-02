Lommelse plofkraakschepen dreigt alleen op te draaien voor 250.000 euro schadevergoeding

De Lommelse ex-schepen Anick Berghmans dreigt alleen op te draaien voor de schadevergoeding van circa 250.000 euro na haar veroordeling in een plofkrakenzaak. De mededaders lijken onvermogend te zijn. Dat raakte woensdag bekend in de marge van een proces waarin ze terecht stond voor cocaïnebezit.

Eind 2019 kreeg de voormalige deelneemster aan Big Brother 30 maanden cel, waarvan 6 effectief, voor het bieden van hulp aan een plofkrakenbende. Zelf nam ze niet effectief deel aan de kraak op 21 juni 2018 op een bpost-kantoor in Lommel. Wel stelde ze de schuur achter haar woning in Lommel ter beschikking voor de plaatsing van de vluchtauto. Vijf dagen na de kraak vonden de speurders er een Audi A7 met daarin voor 17.000 euro aan besmeurde geldbiljetten. De plofkraak was goed voor een buit van 238.000 euro. Daarnaast spoelde ze een simkaart door de wc en wiste haar sms-berichten op vraag van de spilfiguur. Samen met vier andere daders draait de plofkraakschepen op voor de schadevergoeding van zo’n 250.000 euro. Omdat het om een solidaire veroordeling gaat en de mededaders onvermogend blijken te zijn, dreigt het bedrag volledig voor haar rekening te zijn. Zover is het evenwel nog, want tegen de veroordeling op financieel vlak heeft de Lommelse beroep aangetekend. Mogelijk zou ook een andere veroordeelde met geld over de brug kunnen komen. “Zoniet, is ze genaaid”, klinkt het. De zaak is momenteel hangende voor het Antwerpse hof van beroep.

Vrijspraak gevraagd voor cocaïnebezit

Woensdag moest Anick Berghmans opnieuw verschijnen in de Hasseltse correctionele rechtbank. Deze keer verdenkt het parket Berghmans, “die haar weg aan het zoeken is”, van cocaïnebezit. Een eerder beperkte hoeveelheid, naar verluidt. Haar advocaat Bert Vanmechelen betwist de vermeende feiten uit 2019 en gaat resoluut voor de vrijspraak. “Op basis van een telefoontap waarin het woord cocaïne valt, moet mijn cliënte verschijnen. Ze had helemaal geen drugs in haar bezit.” Door een medische ingreep was de schepen niet aanwezig in de rechtbank en werd de zaak uitgesteld naar twee maart.(GeHo)