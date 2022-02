Maurice Engelen trekt stekker uit Praga Khan: “Wilde jaren achter me laten”

Maurice Engelen, de frontman en bezieler achter danceact Praga Khan, trekt er de stekker uit. Op vrijdag 9 september speelt de band zijn laatste optreden in de Ancienne Belgique in Brussel. Engelen, die woonachtig is in Heusden-Zolder, gaat wel nog verder met zijn theatershows en andere projecten.

Praga Khan debuteerde in 1989 met de single ‘Bula, Bula’. Daarna volgde een carrière van ruim dertig jaar die de band ook internationaal succes opleverde. De band rond Engelen brak in 1993 werelwijd door met de hit ‘Injected with a Poison’. Praga Khan mocht onder meer als eerste Belgische band Rock Werchter afsluiten in 2000, en werd opgenomen in de Rock ‘n Roll Hall of Fame.

Na 33 jaar zet Engelen nu een punt achter Praga Khan. “Aan alle mooie liedjes komt een eind. Met Praga Khan heb ik de hele wereld gezien, maar nu kom ik op het punt dat ik die wilde jaren achter me laat”, aldus Engelen, die wel nog verder gaat met zijn andere projecten en theatershows.

De allerlaatste liveshow van Praga Khan is op vrijdag 9 september te zien in de AB in Brussel. Tickets zijn vanaf vrijdag 18 februari om 11 uur te koop via www.abconcerts.be.