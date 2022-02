Hanne Desmet plaatst zich op 1500 meter shorttrack voor haar derde olympische finale

Desmet kwam in de zesde en laatste kwartfinale op het ijs, samen met de Nederlandse titelfavoriete Suzanne Schulting. Aangezien de top drie zich plaatste voor de halve finale, mocht een kwalificatie geen probleem zijn. Bovendien had Desmet het voordeel dat ze in de laatste kwartfinale zat want ook enkele beste verliezende tijden konden nog opgevist worden voor de halve finale.

Zover wilde Desmet het niet laten komen. De bronzen medaille van de 1000 meter nam tegen de verwachting in de kopstart maar liet zich al snel naar haar favoriete plaats achterin loodsen. De Russin Efremenkova kwam ten val, Schulting versnelde en Desmet reageerde en loodste zichzelf naar de tweede plaats. Probleemloze kwalificatie.

Halve finale

In de tweede van drie halve finales stond Desmet opnieuw met Schulting op de baan. Zou het gezelschap van de Nederlandse haar weer geluk brengen? De race beloofde een uitputtingsslag te worden waarin Desmet voor een iets offensievere aanpak koos. Slechts twee atletes gingen rechtstreeks door. Iets voorbij halfweg ontbonden beide vriendinnen het offensief en gingen ze allebei vlot door naar de finale. Wat een toernooi!