Met een knipoog naar Lommel en stoute gays: deze expo’s moet je dit voorjaar zien

Dat Lommelaar Kasper Bosmans (31) gefascineerd is door verhalen uit zijn geboortestreek, toont hij vanaf volgende week met expo ‘Husbandry’ in het Brusselse Wiels. De ingrediënten? Zand, glas en boter. “Een knipoog naar de smokkel, én stoute gays.”

“Kunst komt langzamer binnen dan een rationeel argument”, zegt Kasper Bosmans (31). En dus gebruikt de Lommelaar zijn uitgebreide beeldtaal om de wereld te tonen hoe hij tegen een aantal maatschappelijke issues aankijkt. Na zijn recente expo in museum De Pont in Tilburg strijkt hij nu neer in Brussel, waar hij deels woont en werkt. De andere helft brengt hij door in Amsterdam.

“Per toeval heb ik daar mijn man leren kennen. Dat pendelen tussen twee steden houdt mijn hoofd fris. De trein is een beetje mijn studio geworden. (lacht) Ik heb ook nog altijd een emotionele en artistieke band met mijn geboortestad Lommel, waar zandwinning in de negentiende eeuw een economische activiteit was. Huisvrouwen bedekten de vloer met een laagje zilverzand, dat vervolgens naar buiten werd geborsteld. Zo was het huis weer schoon. Uit die gewoonte groeide iets creatiefs: met sjablonen maakten ze decoratieve figuren in het zand.”

Spinnenweb

Kasper Bosmans bij zijn ‘Wolf Corridor’, een dubbele verwijzing naar thuisstad Lommel. — © Luc Daelemans

Voor Husbandry in het Brusselse kunstencentrum Wiels ontwierp Kasper Bosmans onder meer een groot zandtapijt dat een spinnenweb voorstelt en bezaaid is met edelstenen. Zand is ook de grondstof voor glas. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat hij samenwerkte met het GlazenHuis in Lommel voor een glassculptuur in de installatie Wolf Corridor, eveneens een impliciete verwijzing naar zijn regio van herkomst. De titel refereert aan de smalle stroken die tussen bouwprojecten werden opengelaten om wolven naar de Lage Landen te lokken.

Stoute gays

De installatie Boy Butter dekt een dubbele lading. “Het is een hommage aan de botersmokkel in de grensstreek – de meest romantische misdaad van de 20ste eeuw – én een allusie op seksuele activiteit in de queer cultuur. Of iets duidelijker: op een middel dat door stoute gays in bed wordt gebruikt.” (lacht)

De titel van de expo is een term uit de landbouw. “Husbandry gaat over de zorg voor dieren en de domesticatie van gewassen. Daarmee kom je op het snijvlak van natuur en cultuur, een confrontatie die ik in mijn werk wil visualiseren.”

Husbandry, Kasper Bosmans, van 25/2 tot en met 14/8 in Wiels, Van Volxemlaan 354 Vorst (Brussel). Alle info: www.wiels.org

Nog andere expotips...

DressUndress

Muriel Scherre – bekend van lingeriemerk la fille d’0 – is de gastcurator van DressUndress in het Hasseltse Modemuseum. Naakt in de mode wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht, van de late achttiende eeuw tot vandaag. Er worden ontwerpen getoond van o.a. Vivienne Westwood, Walter Van Beirendonck, Alexander McQueen, Raf Simons en Versace.

DressUndress, Modemuseum Hasselt, van 26/2 tem. 20/11. Alle info: www.modemuseumhasselt.be

Kunstuur

Topwerken van Belgische schilders bewonderen met muziek van Dirk Brossé op de achtergrond en aan de hand van verhalen van BV’s. Na twee succesedities in Mechelen brengen de broers Joost en Hans Bourlon Het Kunstuur naar Hasselt. Er zal onder meer Het hanengevecht te zien zijn, een verdwenen doek van Emile Claus uit 1882 dat recent werd teruggevonden in een kasteel in Waregem. (agr)

Kunstuur, oud stadhuis Hasselt, van 3-4 tem. 31/1/23. Alle info: www.hetkunstuur.com

Freddy Tsimba

In de internationale kunstscène wordt de Congolese kunstenaar Freddy Tsimba beschouwd als een expert in metaalbewerking, van het smelten van brons tot het assembleren en lassen van schrootmateriaal. Banale voorwerpen als lepels, vorken, sleutels en scharen ondergaan een metamorfose en krijgen een symbolische betekenis.

Levenslijnen, Freddy Tsimba, cultuurcentrum Maasmechelen, van 8/5 tem. 10/6. Alle info: www.ccmaasmechelen.be

Seduzione

Altijd de moeite: een bezoek aan Labiomista, het immer evoluerende kunstwerk van Koen Vanmechelen. Binnenkort wordt daar gestart met de bouw van een tapirverblijf. Je kan natuurlijk ook naar zijn opmerkelijke expo Seduzione in Firenze, waar hij in Palazzo degli Uffizi exposeert tussen de grootste renaissancemeesters.

Seduzione, Uffizi Gallery (Firenze), tot 20/3. Labiomista is weer open vanaf 2/4. Alle info: www.labiomista.be

Three Tropes for Entropy

Het Franse duo mountaincutters, de Venezolaanse Angyvir Padilla en de Spanjaard Daniel Steegmann Mangrané focussen op het vermogen om energie op te wekken en te verwerken. Een knipoog naar het industriële verleden van C-mine en de transformatie van de voormalige mijnsite tot een creatieve hub.

Three Tropes for Entropy, CIAP Genk, tot 3/4. Alle info: www.c-mine.be