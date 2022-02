Leerlingen Provinciale Handelsschool krijgen 'personal coach'

Goede begeleiding staat bij TeamTeaching centraal in een actieve en ondernemende school, waar leerlingen de vrijheid krijgen om te leren ondernemen. De Handelsschool hanteert hiervoor een uniek coachingssysteem, TeamTeaching. Elke leerling neemt zijn eigen leertraject in handen. Ze schrijven zich in voor Challenges op basis van hun interesses. De leerlingen die zich willen onderdompelen in het ondernemerschap gaan op ontdekking tijdens de Challenge Ondernemen. Een goede begeleiding bij dit traject is noodzakelijk en de leerkracht is daarbij hun ‘personal coach’.Tijdens de Challenge Ondernemen hebben de leerlingen net een lessenreeks marketing achter de rug. Om na te gaan of ze alle leerstof onder de knie hadden, toetsten ze de theorie aan de praktijk. Ze brachten een bezoek aan één de bekendste ondernemingen ter wereld, McDonald's. Daar ter plaatse onderzochten ze de marketingstrategie aan de hand van de 4 P's (plaats, product, prijs en promotie). De leerlingen ontdekten dat McDonald’s niet zomaar een fastfoodrestaurant is, maar dat ze een hele doordachte visie hanteren om iedereen, zowel kinderen als volwassenen over de hele wereld aan te spreken. En de frietjes? Die mochten natuurlijk niet ontbreken. Wil je meer weten over deze Challenges? Op vrijdag 11 maart van 16.00 tot 20.00 uur houdt de Provinciale Handelsschool Hasselt een infomoment.