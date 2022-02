Chopiniana National Balletschool danst coronazorgen weg

Vanwege corona konden er geen voorstellingen meer plaatsvinden en lag de cultuursector een lange tijd stil.'Coppélia' van de Chopiniana National Balletschool was de eerste receptieve dansvoorstelling in twee jaar in de grote schouwburg van het Cultureel Centrum in Hasselt. De leerlingen, de techniekers van het cultureel centrum, de decorbouwers,…. Iedereen was er meer dan klaar voor en heeft alles gegeven. "Het publiek genoot met volle teugen, net als de de dansers. Van de jongste tot de oudste, ze straalden allemaal, wat deed dit deugd", klinkt het bij Ingrid Ceelen en Naomi Buntinx van de Chopiniana National Balletschool. "Dit was wat men nodig had na zo een onzekere periode. Het was wel niet altijd even gemakkelijk om dit te organiseren met de steeds veranderende maatregelen. Maar wat bewonderen we ieders doorzettingsvermogen, positivisme, steun,…. Het voelt aan als een grote balletfamilie. Wat zijn wij ongelofelijk trots op al onze dansers."