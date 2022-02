Bij de bluswerken zijn in 2002 en 2012 blusschuimen gebruikt met PFAS. — © ELGA

Peer

Op sites in de Achelmansstraat (Wijchmaal) en Voortstraat (Peer) heeft OVAM verhoogde concentraties PFAS gemeten. Op die locaties stortten in 2002 en 2012 F-16’s neer. “Samen met OVAM gaan we omwonenden contacteren”, reageert burgemeester Steven Matheï (CD&V).