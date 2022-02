Hasselt

Op zaterdag 27 februari draait Yoke Vandebriel (58) haar laatste dag als uitbater van volks- en biercafé ‘De Kleine Hal’ in Hasselt. “Na 40 jaar is het echt tijd voor mijn 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Mijn vierde kind ‘De Kleine Hal’ draag ik graag over aan mijn opvolgers”, lacht Yoke.