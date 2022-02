50 Cent krijgt kritiek op lichaam, maar influencer springt in de bres: “Waarom denken jullie dat dit oké is?”

De Amerikaanse rapper 50 Cent, die onlangs te zien was in de spectaculaire halftime show van de Super Bowl, werd op sociale media op de korrel genomen over zijn uiterlijk. Verschillende fans hadden kritiek geuit op het gewicht van de In da Club-zanger, die volgens hen flink wat kilo’s was aangekomen. Maar influencer Katie Sturino neemt het op Instagram nu voor hem op.