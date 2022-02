Britse koningin Elizabeth brengt parfum uit voor honden

Dat koningin Elizabeth II van honden houdt, is algemeen weten. Om die liefde nogmaals in de verf te zetten, komt ze volgens The Sun met een eigen hondenparfum op de proppen. Het geurtje, dat ons moet herinneren aan idyllische strandwandelingen, zal te koop zijn in de giftshop van Sandringham House, het landgoed van de koninklijke familie in Norfolk.