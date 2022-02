Aanpassing in verkoop krantenwinkels Bpost aan gokbedrijf: “Het worden geen verdoken goktenten”

Bpost, dat voor de helft in handen is van de overheid, kondigde eind janauri plots aan dat het de aandelen van dochterbedrijf Ubiway verkoopt aan Golden Palace. Daarmee komen 170 krantenwinkels van onder meer Press Shop en Relay in de portefeuille van het gokbedrijf terecht.

Voogdijminister Petra De Sutter verslikte zich in haar koffie, bleek enkele dagen later tijdens het vragenuurtje in de Kamer. De verkoop van de krantenwinkels aan een gokbedrijf staat volgens haar haaks op het federale regeerakkoord, dat van de strijd tegen gokverslaving een prioriteit maakte.

LEES OOK. Hoe de gulzige sportgokindustrie ons steeds meer in zijn greep krijgt

LEES OOK. Waarom ook bpost niet kan weerstaan aan de lokroep van het gokgeld

De minister riep bpost-CEO Dirk Tirez en de voorzitster van de raad van bestuur Audrey Hanard daarop op het matje. Intussen had verschillende gesprekken met de top van het postbedrijf, vertelde ze woensdag in de Kamercommissie Mobiliteit. Tegelijkertijd liet De Sutter juridisch analyseren of de verkoop aan Golden Palace nog kon worden stopgezet. Dat bleek niet het geval.

De verkoopovereenkomst aanpassen kon wel, en dat is op haar aandringen ook gebeurd, zegt De Sutter. In de tekst staat nu dat de gokactiviteiten in de krantenwinkels een nevenactiviteit moeten zijn en blijven. Golden Palace zal de gokmachines - van een concurrent - die er al aanwezig zijn, allicht vervangen door eigen machines, maar de krantenwinkels mogen niet verder evolueren in de richting van goktenten. “We voorkomen dat de krantenwinkels verdoken goktenten worden”, maakt de minister zich sterk.