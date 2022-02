COLUMN Eric Dupain: Positief

Als me gevraagd zou worden om 2022 in twee woorden samen te vatten: druk en positief. We zitten op een zucht van maart. De lente toont de eerste tekenen van leven, getuige daarvan de sneeuwklokjes die ik onlangs tijdens een wandeling aan het kasteel van Heers zag. Januari was een zottenhuis met 24 dagen op rij van ’s ochtends tot ’s avonds werken, inclusief 1 januari. Al moet ik zeggen dat dit toen wat moeilijk ging. ’s Nachts waren we met enkele buren op straat gekomen om te klinken op het nieuwe jaar. De flessen kwamen van overal en voor ik het goed en wel besefte zag ik de eerste kater van het jaar om de hoek loeren. Omstreeks 2 uur greep ik accuraat en net op tijd in, al moet ik zeggen dat het eerste stuk voor Belga enkele uren later zeer moeilijk tot stand kwam. Twee weken Dakar, zes handbalinterlands en één Monte Carlo later was het tijd om even op mijn effen te komen.

Wandelen, dat was het enige van mijn planning dat ik niet heb kunnen afvinken in die drukke periode. Twee weken geleden, het was een zonnige zaterdag, bond ik de wandelschoenen eindelijk aan en stapte ik met Patrik Roppe rond het kasteel van Heers. Het was zalig: en om nog eens te wandelen en om dat nog eens met hem te doen. Zondagochtend was het iets minder leuk. Ik voelde me niet al te best, maar een zelftest leerde me dat ik negatief was. Hetzelfde gebeurde op maandag. Tot dochterlief me dinsdag vertelde dat ik de bijsluiter van zo’n zelftest toch maar eens moest lezen. “Je moet dat staafje één minuut in het product soppen”, zei ze. Vijf minuten later stond ik daar opnieuw in mijn neusgaten te keuteren om vervolgens het staafje één minuut in het product te soppen. Bingo! Ik was positief en dat werd bevestigd door een PCR-test. Meer nog: Anneke én Seppe waren ook positief! Meteen begon operatie redding: Lisse mocht niet ziek worden, want dan kon niemand nog naar de winkel gaan. Het beeld dat er voedselpakketten in de tuin gedropt zouden worden, kwam angstvallig dichterbij. Gelukkig waren er nog ‘De Woefkes’ die spontaan aanboden om naar de winkel te gaan, al zijn we niet op de mooie hulplijn moeten ingaan. Gedurende anderhalve week heeft Lisse ons fantastisch ontzorgd.

Vrijdag zijn we opnieuw gezond en mogen we, een snotvalling, een verkoudheid en wat vermoeidheid niet te na genomen, niet al te veel mopperen over de impact van tante corona. Haar onaangekondigde bezoek werd verprutst door het coronavaccin. Nu is het enkel nog wachten op een herstelcertificaat en een groen CST om dan de draad van het normale opnieuw te kunnen oppikken. De dagen lengen en het gras begint te groeien. Binnenkort poppen de eerste narcissen uit de grond en dan kunnen we écht aan de lente beginnen. Hou het daar een beetje positief, maar dan in de goede betekenis van het woord.