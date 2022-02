Omheining rond kasteel Het Hamel wordt vernieuwd

Afgevaardigd bestuurder Stichting de Moffarts Micheline Drion: “Aan de zuidkant langs de Mangelbeek was die omheining over een afstand van 300 meter dringend aan vernieuwing toe. Aan de drie andere zijden van het domein gebruikten we al een fenching met kastanjehout, langs de beek worden dikke palen van kastanjehout geplaatst met draad ertussen. Vlakbij de waterloop bevond zich veel opschot van hout waar jaren niets aan gedaan werd en dat moest dus verwijderd worden.”

“Om de werken uit te voeren, hadden we de toestemming van Natuur en Bos, de dienst Onroerend Erfgoed en de Vlaamse Milieumaatschappij nodig. Er hingen immers ook enkele bomen laag over de beek en eentje viel een tijdje geleden tot aan de overzijde tegen een lantaarnpaal. Daarom werden enkele exemplaren gekapt. Onze twee tuinmannen voeren de werken uit samen met de mannen van Blankedale uit Aarschot, een maatwerkbedrijf of de vroegere beschermde sociale werkplaats”, stelt Micheline Drion. klu