Femma Opglabbeek neemt afscheid van coördinator Iris Bergen

Coördinator Iris Bergen had eind vorig jaar aangekondigd dat ze het na elf jaar wat rustiger aan wou doen en dat ze haar taak als coördinator wilde stopzetten in 2022. Femma Opglabbeek dankt Iris voor al die mooie jaren waarin ze zich met hart en ziel voor de vereniging heeft ingezet. Iris ontving een passend geschenk en een mooie kaart met een prachtige, persoonlijke tekst. Veerle Hendrikx en Ann Robben zullen Iris opvolgen als coördinatoren en hebben plechtig beloofd dat ze even hard hun best zullen doen. Ook zij kregen een mooie kaart en een bloemstuk.Na de vergadering klonken alle aanwezigen op Iris en het nieuwe jaar. Ze werden daarbij verwend met lekkere hapjes, gemaakt door de dames van de praktische school.