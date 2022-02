Spectrumcollege brengt 2259 euro samen voor zieke Shami

De leerlingen van het Spectrumcollege Campus Beringen hebben de handen uit de mouwen gestoken om geld in te zamelen voor Shami. "Toen we enkele weken geleden het droeve nieuws vernamen dat Shami, een leerling uit 1a2, een dure hersenoperatie moest ondergaan, wisten we dat we niet bij de pakken konden blijven zitten", zo klinkt het.

Het waren eigenlijk de klasgenootjes die met het idee op de proppen kwamen. Het spreekt voor zich dat zij aangedaan waren door het nieuws en ze wilden graag hun steentje bijdragen. Daarop werden verschillende acties georganiseerd. Zo verkochten ze maar liefst 850 wafels op één week tijd. Op valentijnsdag tastten leerkrachten en leerlingen opnieuw in hun portefeuille: 400 hartjeslolly’s waren in een mum van tijd uitverkocht. Maar wat echt hartverwarmend was, is dat verschillende collega’s, ouders en leerlingen spontaan geld doneerden. Iedere donatie, klein of groot, wordt enorm gewaardeerd. Al deze acties samen leverden maar liefst 2259 euro op. Dit bedrag wordt overhandigd aan Shami en haar familie zodra ze terug zijn uit Turkije. Deze week wordt Shami daar geopereerd. Deze inzamelactie bewijst eens te meer dat het Spectrumcollege een warme school is waar het om zoveel meer draait dan enkel leren.