In WZC Prinsenpark vierden ze Valentijn

Liefde is voor alle leeftijden. Onze bewoners in woonzorgcentrum Prinsenpark vierden Valentijn op verschillende manieren. Ze hielden een bruidsmodeshow, playbackshow en jukeboxhits met de bekendste liefdesliedjes. Er werden creatieve werkjes gemaakt zoals: gekleurde zout potjes en leuke kleurplaten. Een mooi verhaal over liefde kon natuurlijk niet ontbreken. Ook werd er een Valentijnsreceptie gehouden met cava, fruitsap en belegde toastjes om de vriendschap te vieren in het woonzorgcentrum Prinsenpark. Lekkere hart vormige gebakjes bij de koffie en een ontbijt met wentelteefjes maakte het geheel af.