Miami Heat weet weer wat verliezen is! Dallas maakt einde aan zegereeks

Na vijf zeges heeft Miami nog eens een nederlaag geleden in de NBA. In eigen zaal moest de Heat met 99-107 het onderspit delven voor Dallas. Met 21 punten, 10 rebounds en 6 assists leidde Luka Doncic de Mavericks naar de zege.

Jalen Brunson en Maxi Kleber beslisten het duel met driepunters in money time. Allebei brachten ze hun puntentotaal zo op 19. Met 29 punten was Jimmy Butler de topscorer van de partij, maar hij stond in het verliezende kamp.

Ondanks de nederlaag behoudt Miami de leiding in de Eastern Confrence, maar het moet die nu wel delen met Chicago Bulls. Milwaukee rukte dankzij een 128-119 overwinning tegen Indiana op naar de derde plaats. Het dankte daarvoor Giannis Antetokounmpo, die liefst 50 punten en 14 rebounds liet optekenen. Milwaukee wipte over Cleveland, dat 124-116 verloor in Atlanta, en Philadelphia, dat met 87-135 ingeblikt werd door Boston.

In de Western Conference is Phoenix nog steviger leider na 103-96 winst tegen LA Clippers. Devin Booker (26 ptn), Mikal Bridges (19 ptn, 9 rbds) en vooral Chris Paul (17 ptn, 5 rbds, 14 assists) waren de uitblinkers bij de Suns.