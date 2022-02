Kunstenaar Jo trekt met Marilyn Monroe naar Knokke

“Ik maak al jaren kunstwerken en gebruik daarvoor vooral technieken zoals airbrush en graffiti”, vertelt Jo. In zijn thuisgemeente Nieuwerkerken maakte hij onder ander een aantal werken voor de gelukswandeling. Maar Jo ziet het intussen wat grootser. “Voor mij was kunst een hobby, maar sinds januari ben ik ook kunstenaar in bijberoep. Geregeld maak ik gepersonaliseerde werken op aanvraag.”

Ondertussen kwam hij ook in contact met Nitra, een opkomende naam in de Belgische kunstwereld. “Samen met hem werkte ik bijvoorbeeld aan een groot project voor het NMBS-station van Lembeek, in de buurt van Halle”, vertelt Jo. “Die opdracht liep zo goed dat hij mij ook voorstelde om enkele werken te maken voor zijn eigen Nitra Art Gallery in Knokke. Daar ben ik uiteraard op ingegaan. Met meer dan tachtig galerijen is Knokke echt wel de kunststad van België. Dat mijn werk daar nu ook te bewonderen valt, vind ik dan ook een hele eer.”

Positieve boodschap

Zelf ging Jo alvast een kijkje nemen om zijn eigen werken te zien op de bekende Lippenslaan in Knokke. “Het opvallendste is een metalen ton waar ik een groot portret van Marilyn Monroe op gespoten heb”, zegt Jo. “Aan de andere kant staat een beroemd citaat van haar: We are all stars, but we must learn how to shine. In al mijn werken probeer ik een positieve boodschap te steken en deze quote vond ik perfect passen. Ik hoorde van Nitra dat er al heel wat mensen interesse hadden in dit werk, dus ik hoop dat Marilyn gauw een koper vindt.”