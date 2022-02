Belgische skiërs stellen ook in afsluitende olympische slalom teleur: “Een gevoel van spijt overheerst”

Armand Marchant was voor een top-tien naar Peking afgezakt, maar een enkelblessure hield hem weg van de Super-G en de reuzenslalom. De Waalse topskiër zette dan maar alles op de slalom, zijn beste nummer. Helaas. Helemaal hersteld was Marchant niet. In de eerste run zette hij een 24e tijd neer. In de tweede run kwam onze landgenoot ook relatief voorzichtig naar beneden en verbeterde hij zich nog een klein beetje. Hij werd uiteindelijk 22e.

“Ik ben niet in de beste omstandigheden naar hier gekomen”, reageerde Marchant. “De voorbije weken waren heel moeilijk, met op mentaal vlak veel hoogtes en laagtes. We hebben er alles aan gedaan om vandaag te starten, maar ik heb niet kunnen tonen wat ik kan. Ik heb hier slechts twee runs op training gedaan, dan kan je geen mirakel verwachten. Ik had wel op een iets beter resultaat gehoopt, maar het is nu zo. Het is toch een resultaat op de Spelen.”

Marchant kon naar eigen zeggen “niet ten volle genieten” van zijn eerste Spelen, vijf jaar na zijn horrorcrash in Adelboden. Na die zware valpartij begin 2017 hing zijn carrière aan een zijden draadje, maar hij wist toch terug te keren op het hoogste niveau. “Ik dacht heel de tijd aan mijn enkel en aan de juiste skitechniek. Dit is toch ontgoochelend. Een gevoel van spijt overheerst. Maar dat is ook het leven van een sporter, er zijn niet alleen gelukkige periodes. Ik heb al veel laagtes gehad in mijn carrière, en telkens stond ik weer op. Er komen nog wereldbekermanches aan en daarvoor zal ik nu trainen. Ik wil het seizoen op een mooie manier beëindigen.”

Ook Dries Van den Broecke mocht starten in de tweede run, nadat hij in de eerste run 27e was geworden. In de tweede run liep het echter fout voor de Vlaming. Hij miste het zesde poortje en de wedstrijd was afgelopen.

Sam Maes: “Dit mag eigenlijk niet gebeuren”

De tweede Olympische Winterspelen van Sam Maes zaten er nog sneller op. Hij haalde woensdag zelfs de finish niet in de eerste run van de slalom. “Ik bega opnieuw een domme fout”, deed hij zijn verhaal. “Dit mag eigenlijk niet gebeuren. Vier jaar geleden zou ik zeggen dat ik nog in een leerproces zit, maar nu heb ik al op de wereldbekers laten zien dat ik me kan meten met de wereldtop. Fysiek is alles oké, ik was gewoon niet geconcentreerd genoeg. Daar moeten we aan werken. Ik moet constanter skiën en die goeie bochten duizenden keren herhalen, zodat dat ook in de wedstrijd lukt en dan ga ik met de beste skiërs van de wereld meedoen.”

© REUTERS

“Ik heb vandaag toch aangevallen en alles gegeven”, aldus Maes. “Als ik op 90 à 95 procent ski in de reuzenslalom, dan kan ik een 15e plaats halen. In de slalom gaat dat niet. Daar heb ik gewoon te weinig trainingsdagen voor. Ik ga nu verder werken en sterker terugkomen.”

Maes is niet niet tevreden over zijn Spelen. “Ik wil me verontschuldigen bij mijn team dat ik niet het beoogde heb kunnen realiseren. Je wil iets teruggeven aan iedereen die achter je staat. Als dat dan niet lukt, dan is dat spijtig.” Op de Spelen van 2018 in Pyeongchang slaagde Maes er niet in om te finishen in de tweede run van de slalom. Op de reuzenslalom werd hij toen 32e.