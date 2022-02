Prachtig: Belgische fotograaf legt zeldzame “waterval van vuur” vast

De Belgische fotograaf Alex Eggermont (31), die in Canada woont, heeft prachtige beelden gemaakt van een spectaculair natuurfenomeen. Ieder jaar maken de Horsetail Falls in het Yosemite National Park in de VS, voor enkele dagen in februari een heuse transformatie door. Om de “vuurval” te kunnen spotten moet je vooral geluk hebben: de omstandigheden moeten precies juist zijn. Zo moet de zon op het juiste moment invallen en moet er voldoende sneeuwval zijn.