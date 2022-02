Buurthuis en zwembad De Merel zijn zondag moeilijk bereikbaar.

Leopoldsburg

Sport en Steun organiseert op zondag 20 februari de openingswedstrijd van het wielerseizoen in Heppen. Het parcours is afgesloten vanaf 11.30 tot 18.00 uur. Vanaf dan zijn het Buurthuis en zwembad De Merel moeilijk bereikbaar met de wagen.

De start en aankomst is aan de voetbalkantine in Heppen.

“Probeer indien mogelijk voor 11.30 uur op deze locatie te zijn. De locatie verlaten is steeds mogelijk in de rijrichting van de wielerwedstrijd. Indien je toch na 11.30 uur aan het zwembad of het buurthuis moet zijn, kan dat via de verplichte aanrijroute via het centrum van Heppen ( de Heidestraat)”, meldt de organisatie.