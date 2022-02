Spaanse pers na nederlaag op PSG: “Courtois was hét lichtpunt bij Real, hoe goed is deze Mbappé!”

Thibaut Courtois heeft ook niet kunnen verhinderen dat Real Madrid in de heenmatch van de achtste finale van de Champions League in blessuretijd onderuitging (1-0) op het veld van PSG. Maar aan de Belgische doelman heeft het niet gelegen, oordeelde de Spaanse pers. “Hij was bijna de enige op het niveau dat dit soort wedstrijden vereist.”

LEES OOK. Fenomenale Thibaut Courtois stopt strafschop van Messi, maar wordt in 94ste minuut toch geklopt door Mbappé

Onze nationale doelman moest de krantenkoppen wel delen met matchwinnaar Kylian Mbappé. De ster van PSG wordt al geruime tijd opgevrijd door Real en nu konden de Spaanse analisten/commentatoren met eigen ogen ondervinden hoe goed deze Mbappé wel is. “Hij is dertig procent beter dan Messi”, oordeelde sportkrant AS.

Maar de Spaanse kranten waren vooral genadeloos voor het eigen Real. “Dit was het niveau van de Europa League, misschien zelfs Conference League”, klonk het bij datzelfde AS. “Mbappé was een klasse op zich. Dat Real in Parijs niet al werd uitgeschakeld, heeft het louter te danken aan Courtois en Militao. Zoals al zo vaak!”, aldus AS-columnist Javier Sillés.

“Het is niet makkelijk om iets positiefs te zoeken in het debacle van Madrid in Parijs, maar het spreekt voor zich dat zonder de uitmuntende wedstrijd van de Belgische doelman de uitschakeling reeds een feit zou zijn en de terugmatch zou gedegradeerd zijn tot een begrafenis”, voegt diens collega Antonio Romero eraan toe. “In de schitterende show van Mbappé was Courtois de enige die hem alle kleuren liet zien tot ook hij niet meer kon. Courtois bekroonde zijn magistrale prestatie met een gestopte strafschop van Messi en hij was de enige Madrileen, samen met Militao, die het niveau haalde dat vereist is voor dit soort wedstrijden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Tot en met minuut 93 (toen scoorde Mbappé, red) was er slechts één prins in Parijs: Courtois”, vond Marca-columnist José-Vicente Hernaéz. “De Madrileense doelman, vermoedelijk de beste van de wereld, ontnam tot diep in de blessuretijd de Parijzenaren hun overwinning.”

Perfect Spaans

Maar het was dus vooral en niet eens onterecht Kylian Mbappé die de meeste aandacht van de Spaanse pers naar zich toe zoog. “Hoe goed is deze Mbappé?”, vroeg Marca zich op de frontpagina van de krant af, verwijzend naar zijn actie in de 93ste minuut waar hij twee Madrileense verdedigers als zoutpilaren laat staan en daarna Thibaut Courtois fusilleert.

Ook opvallend en gretig genoteerd: Mbappé sprak de Spaanse pers toe in perfect Spaans en dat voedde de hoop als zou de Franse steraanvaller na afloop van het seizoen verhuizen naar Madrid. “Of ik extra gemotiveerd was? Neen, ik ben altijd klaar om te spelen en het team verder te helpen”, aldus Mbappé. “Deze wedstrijd heeft zeker geen invloed gehad op waar straks mijn toekomst ligt.”