Sam Maes strandt ook in eerste run slalom: “Dit mag eigenlijk niet gebeuren”

De tweede Olympische Winterspelen van Sam Maes zitten erop. In het Yanqing National Alpine Skiing Centre haalde hij woensdag de finish niet in de eerste run van de slalom.

Maes kon zondag de eerste run van de reuzenslalom net niet afmaken, ook in de eerste run van de slalom wou het niet lukken. “Ik bega opnieuw een domme fout”, deed hij zijn verhaal. “Dit mag eigenlijk niet gebeuren. Vier jaar geleden zou ik zeggen dat ik nog in een leerproces zit, maar nu heb ik al op de wereldbekers laten zien dat ik me kan meten met de wereldtop. Fysiek is alles oké, ik was gewoon niet geconcentreerd genoeg. Daar moeten we aan werken. Ik moet constanter skiën en die goeie bochten duizenden keren herhalen, zodat dat ook in de wedstrijd lukt en dan ga ik met de beste skiërs van de wereld meedoen.”

“Ik heb vandaag toch aangevallen en alles gegeven”, aldus Maes. “Als ik op 90 à 95 procent ski in de reuzenslalom, dan kan ik een 15e plaats halen. In de slalom gaat dat niet. Daar heb ik gewoon te weinig trainingsdagen voor. Ik ga nu verder werken en sterker terugkomen.”

Maes is niet niet tevreden over zijn Spelen. “Ik wil me verontschuldigen bij mijn team dat ik niet het beoogde heb kunnen realiseren. Je wil iets teruggeven aan iedereen die achter je staat. Als dat dan niet lukt, dan is dat spijtig.”

Op de Spelen van 2018 in Pyeongchang slaagde Maes er niet in om te finishen in de tweede run van de slalom. Op de reuzenslalom werd hij toen 32e.

