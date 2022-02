Vierdagenwerkweek niet voor ambtenaren, maar minister “wil wel onderzoeken wat mogelijk is”

Werknemers in de privésector kunnen in de toekomst vier dagen per week gaan werken, maar dat geldt niet voor ambtenaren. “Maar als er ook bij ambtenaren vraag is naar zo’n vierdagenregime, wil ik zeker onderzoeken wat er mogelijk is”, reageert minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter.

De federale regering wil met de vierdagenweek een betere combinatie tussen werk en privéleven mogelijk maken, met als doel de werkgelegenheidsgraad te gaan opkrikken. Maar het huidige akkoord geldt enkel voor de privésector, en dus niet voor ambtenaren.

“Maar als er ook bij ambtenaren vraag is naar zo’n vierdagenregime, wil ik zeker onderzoeken wat er mogelijk is”, laat minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) weten in Het Laatste Nieuws. “Dat zal sowieso wel in overleg zijn met de voorzitters van de overheidsdiensten en de vakbonden.”

De Sutter wil zich nog niet laten vastpinnen op beloftes. “Maar de regering heeft wel een duidelijk engagement opgenomen om de drie statuten – werknemers, ambtenaren en zelfstandigen – zoveel als mogelijk naar elkaar te laten toegroeien. Het recht op deconnectie na de werkuren hebben we eerst ingevoerd bij de ambtenaren en trekken we nu door naar de werknemers. Dus als ook ambtenaren gebaat zijn bij meer flexibiliteit, dan kunnen we dat zeker bekijken.”