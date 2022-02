WHO meldt wereldwijd sterke daling van aantal coronagevallen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het aantal nieuwe coronagevallen wereldwijd de afgelopen week met bijna een vijfde gedaald. Tussen 7 en 13 februari zijn er zo’n 16 miljoen gevallen gemeld bij de VN-organisatie in Genève - 19 procent minder dan in de week ervoor, zo maakte de WHO dinsdagavond bekend in haar laatste coronastatistieken.