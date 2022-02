Er is zóveel plastic dat de planeet het niet meer kan dragen

De druk die plastic op de aarde uitoefent, is zo zwaar geworden dat de planeet het niet meer kan dragen. En dat mag je ook letterlijk nemen – het totale gewicht aan plastic overschrijdt het totale gewicht aan zoogdieren op aarde. Tot die conclusie komen Zweedse onderzoekers in aanloop naar een VN-conferentie over plasticvervuiling.

Eind deze maand steken de Verenigde Naties in Nairobi (Kenia) de koppen bij elkaar over plasticvervuiling. Hoognodig, want de productie van plastic stijgt exponentieel en dat zal nog enkele decennia zo blijven. Terwijl amper 10 procent na gebruik ook wordt gerecycleerd. De voorbije jaren werd meer dan 360 miljoen ton plastic per jaar geproduceerd.

“De totale massa plastic overschrijdt nu de totale massa van alle levende zoogdieren”, zegt professor Bethanie Carney Almroth, die aan het Stockholm Resilience Center mee onderzocht in welke mate de plasticproductie de aarde impacteert. Er bestaat een wetenschappelijke formule over de planetaire grenzen, maar voor plastic was dat nog nooit berekend. De conclusie: het bedreigt de stabiliteit van het wereldwijde ecosysteem.

“Er worden vijftig keer meer chemicaliën geproduceerd dan in 1950, en het zal nog eens verdrievoudigen tegen 2050”, zegt mede-onderzoekster Patricia Villarubia-Gómez. Alleen al de plasticproductie steeg met 79 procent tussen 2000 en 2015.