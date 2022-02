Thibaut Courtois stopt strafschop van Lionel Messi, maar verliest in extremis nog van PSG

Bij de Koninklijke was er vanavond maar één koning en dat was doelman Thibaut Courtois. Onze landgenoot stopte in de heenwedstrijd van de 1/8ste finales van de Champions League een strafschop van Messi en hield Mbappé meermaals van de 1-0. De avond eindigde alsnog op een anticlimax, want in de 94ste minuut wist Mbappé toch Courtois te kloppen.

Natuurlijk is hij de beste Belgische doelman. Dat weten we al vele jaren. Maar er was altijd die ene opmerking: hij pakt minder strafschoppen dan pakweg Mignolet. In de finale van de Spaanse Supercup begon hij een maand geleden met komaf te maken met die vervelende statistiek. Tegen PSG beleefde hij een nieuw hoogtepunt. De Gouden Bal hemzelf kreeg na een uur de bal niet voorbij onze nationale nummer één. Laag in de hoek maar Courtois zat erbij.

© EPA-EFE

Het was niet de enige stunt van Courtois. Hij hield even na het kwartier, toen Mbappé alleen voor hem opdook, de de superspits van een doelpunt. In de tweede helft deed hij dat met een laag schot van Mbappé binnen het strafschopgebied opnieuw. Niet alleen een foutloze match dus, gewoon een topprestatie. Tegen het doelpunt van Mbappé was zelfs voor de superman weinig te beginnen.

94 minuten heeft PSG moeten wachten om het sluitstuk van Real Madrid te verslaan. PSG had er echt alles aan gedaan om Courtois in de fout te dwingen. Niet alleen met gewone doelpogingen. Het was duidelijk dat PSG-trainer Mauricio Pochettino dacht een zwak punt te hebben gevonden bij onze nationale nummer één. Zo stormde doorgaans Di Maria telkens als een bezetene op hem af als Courtois na een terugspeelbal in balbezit kwam. Het uitverdedigen van Courtois was volgens de PSG-trainer duidelijk een zwakte die diende te worden uitgebuit. Maar ook daar ging Courtois niet in de fout, op die ene pass die over de zijlijn buiten hobbelde na.

PSG beter

Real Madrid mag ondanks de nederlaag de beide handjes kussen dat het Courtois heeft. Het sterrenensemble van PSG had er immers echt wel zin in. Vooruitgestuwd door een enorm enthousiast publiek dat de hele wedstrijd zong, joelde en krijste wist PSG dat het Real Madrid thuis moest aanpakken. Lionel Messi liep wellicht het dubbele aantal kilometers van wat hij normaal aflegt en ook de andere vedetten toonden dat er iets op het spel stond. Neymar jr. zat op de bank. Dan heeft Real Madrid zijn aanvoerder Karim Benzema meer nodig. Net als Neymar jr. was de Fransman een tijdje buiten strijd maar hij mocht meteen weer meedoen. Neymar jr viel pas diep in de tweede helft in.

Veel kwam Benzema niet in het stuk voor. Ook Vinicius, de Braziliaan die op de positie van Eden Hazard bivakkeert, en Asensio kwamen amper in beeld. Real Madrid werd dan ook op de eigen helft terug gedrukt. Ze leken dat niet erg te vinden want het blok dat ze voor Courtois optrokken was hecht en moeilijk uit elkaar te spelen. Al snel werd duidelijk dat het van een individuele actie zou moeten komen. Di Maria was niet te best in vorm en ook Messi leek die vernietigende dribbel en afwerking niet in de benen te hebben. Kylian Mbappé dan maar?

Mbappé dreigt altijd

Met Carvajal aan de aftrap heeft Real Madrid al anderhalf jaar geen wedstrijd meer verloren maar tegen Mbappé zag hij bij momenten sterretjes. Carvajal maakte de strafschopfout op Mbappé waardoor Courtois de held werd. In de wellicht toekomstige speler van Real Madrid sluimert altijd dreiging. Razendsnel, ijzersterk op de benen en op de hoogste snelheid ook nog eens superhandig met de bal. Zo scoorde hij ook de ultieme winnende treffer.

Messi heeft zich nog niet de status verworven van bij FC Barcelona maar hij is ook bij PSG de man die de meeste ballen opeist. Dat doet hij echter nogal ver van het vijandelijke doel en ook zijn accuraatheid is niet meer wat het geweest is. Veel van zijn subtiele pasjes komen niet aan. En die strafschop, tja. Zo ontpopte Verratti zich naast Mbappé tot uitblinker bij de thuisploeg. Wat een inzet, recuperatievermogen en klare kijk. Hij at het Madrileense middenveld op.

Eden Hazard

Real Madrid trapte in de eerste helft één keer op doel. In de tweede helft ook één keer. Het was voor trainer Carlo Ancelotti lange tijd nog niet pover genoeg om Eden Hazard tussen de lijnen te brengen. De aanvoerder van de Rode Duivels is in Madrid nog lang niet aan het einde van zijn lijdensweg. Negen minuten mocht hij meedoen hoewel Vinicius geen sterke wedstrijd speelde.

Volgende maand trekt PSG naar Madrid. De strijd is nog niet gestreden. Courtois trekt maar best opnieuw zijn smoking voor het galabal van de kampioenen aan. Maar er zal meer nodig zijn om naar de kwartfinale door te stoten.

Courtois schreeuwt het uit richting ploegmakker Casemiro nadat hij de strafschop van Messi stopte. — © BELGA