Zoektocht naar vermiste Natacha in Peru gaat voort: “Gevonden schoenen matchen niet”

In Peru gaat de zoektocht naar Natacha de Crombrugghe (28) onverminderd voort. De Brusselse is al drie weken vermist nadat ze op trektocht vertrok. De politiechef in Arequipa lichtte dinsdag mogelijke hypotheses toe over haar verdwijning. Ook maakte hij bekend dat eerder gevonden kleding niet van de jonge vrouw zijn.

Natacha de Crombrugghe is sinds 24 januari vermist. Die dag zou ze vanuit een hostel in het dorpje Cabanaconde vertrokken zijn op een trektocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land.

Reddingswerkers zijn sindsdien op zoek naar een spoor van de vrouw uit het Brusselse. Ze zouden daarbij al ruim 90 procent van de wandelpaden afgelegd hebben die zich uitstrekken over het westelijke deel van de Colca-vallei, tussen Cabanaconde en het dorp Sangalle.

“In totaal zijn 45 agenten van de Nationale Politie High Mountain op zoek naar de Belgische toeriste. Ze zijn gespecialiseerd in missies in hooggebergte en maken gebruik van drones”, aldus generaal Miguel Ángel Cayetano, hoofd van de politieregio Arequipa.

Handschoenen niet van haar

© N. DE CROMBRUGGHE via REUTERS

De politiechef sprak ook over mogelijke hypotheses. Een van de denkbare pistes is volgens de man dat Natacha een ongeluk heeft gehad tijdens haar wandeltocht. “De experts werken aan een zeer nauwkeurige reconstructie van de route die de jonge vrouw volgde voor haar verdwijning”, klinkt het. “Dat wil zeggen dat we ook nagaan welke telefoontjes ze deed en welke communicatie via Whatsapp verliep, evenals de foto’s die mogelijk zijn gemaakt. Al deze details zullen ons helpen.”

Eerder gevonden handschoenen en schoenen zouden niet matchen met Natacha. “Het ging om handschoenen en wandelschoenen die werden teruggevonden in landbouwgebied, maar ze zijn niet van de vermiste toeriste”, zei de korpschef nog. “Ze zijn anders dan diegene die zij voor het laatst droeg, en daarnaast het zijn ook andere maten.”

De gevonden kleding werd wel naar een laboratorium gestuurd om verdere analyses te maken en “elke mogelijke link met de zaak te onderzoeken”.

Vals alarm

Eerder op maandag kwam ook al een vals alarm. Verscheidene Peruaanse media meldden maandagavond dat bergbeklimmers een lichaam hadden gevonden in hun zoektocht naar de vermiste vrouw. Maar toen de politie ter plaatse was, bleek de vondst toch geen lichaam te zijn.

De ouders van Natacha, die sinds een week in Peru zijn, werken uitgebreid mee aan het onderzoek van de politie. Ze worden ter plaatse begeleid door de Belgische ambassadeur in Peru, Mark Van de Vreken.