Romelu Lukaku showt nieuw speeltje van meer dan 220.000 euro

“My new baby”, noemt Lukaku zijn Maserati. “Laten we eens iets gedurfds doen.” De Maserati MC20 is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. De motor ontwikkelt 630 pk en knalt van 0 naar 100 km/u in 2,9 seconden. De topsnelheid bedraagt 323 km/u.

