Meta betaalt 90 miljoen dollar om privacyzaak te schikken

Meta, het moederbedrijf van Facebook, gaat 90 miljoen dollar betalen om een punt te zetten achter een zoveelste zaak rond schendingen van de privacy van Facebookgebruikers. “Een oplossing vinden in dit dossier, meer dan tien jaar oud, is in het belang van onze gemeenschap en onze aandeelhouders”, aldus een Meta-woordvoerder.