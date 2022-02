“Vanavond en vannacht forse windstoten, ook pittige buien en onweer mogelijk”

Vooral over het noorden van de provincie zijn er laat op de avond en na middernacht een aantal pittige buien mogelijk met daarbij ook kans op onweer. De zwaarste buien zullen waarschijnlijk net ten noorden van ons over Nederland schuiven.

In het tweede deel van de nacht blijven de windstoten op de meeste plaatsen beneden 80 km/u. Enkele tijdens lokale buien zou er dan nog eens een uitschieter kunnen inzitten. Dat kan dan echter ook meteen een uitschieter tot 90 a 100 km/u zijn.

Het wordt een zeer zachte nacht met temperaturen rond 13°C. Tegen de vroege ochtend stroomt er wat koelere lucht binnen en zakt de temperatuur richting 10°C.

De maxima voor donderdag worden dus ook al vroeg op de ochtend bereikt. We komen immers in iets koelere luchtmassa’s terecht, al is dat erg relatief. Namiddag zal de temperatuur namelijk nog steeds rond een zachte 9°C schommelen, nog steeds een graad of 3 boven het langjarig gemiddelde.

De wind neemt even wat gas terug. ‘s Ochtends zijn er nog rukwinden mogelijk tot 70 km/u, namiddag wordt dat doorgaans niet veel méér dan 50 km/u.

Het blijft veruit overwegend droog met verspreid misschien enkele losse buien. In het tweede deel van de avond neemt de kans op regenvlagen vanuit het westen toe.

In de nacht naar vrijdag zal het tijdelijk nog wat rustiger worden met gemiddeld 3 a 4 Beaufort uit het zuidwesten. Het koelt dan af naar een minimum rond 5 a 6°C. We blijven dus ver verwijderd van het vriespunt.

